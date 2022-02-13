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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. توقعات بهطول أمطار متفرقة اليوم

عمان
عمان

قالت الأرصاد الجوية العمانية حول حالة الطقس اليوم : من المتوقع تدفق وتشكل السحب مع هطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم وأجزاء من سواحل بحر عمان وأجزاء من جبال الحجر يومي الأحد والأثنين قد تشمل لاحقاً سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى مساء الأثنين وصباح الثلاثاء.

وتهب الرياح الشمالية الغربية النشطة يومي الأحد والأثنين تؤدي إلى ارتفاع موج البحر ويكون(متوسط/هائج)بارتفاع 2.5متر على سواحل مسندم وبحر عمان و(هادئ/متوسط)بارتفاع 1.5متر على سواحل بحر العرب.

وحول درجات الحرارة قالت الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداءً من مساء الأحد وحتى الثلاثاء مع فرص تشكل الصقيع على المناطق الجبلية.

وكشفت الأرصاد عن صورة جوية توضح انتشار السحب المنخفضة والضباب على أجزاء من محافظتي البريمي والظاهرة وأجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب وتدفق وتشكل السحب على سواحل محافظة مسندم مع فرص لأمطار متفرقة.

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