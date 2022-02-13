مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الأفريقية

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى " تقريرا عن إحصائية موقع امريكي عن اقتصاد مصر ، والذي ضمته ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الافريقية .

وأفاد التقرير بأن الموقع حدد نسبة زيادة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 9.8 % في الربع الأول من العام المالي 2021 ، كما اعتبر الموقع مصر من أكبر الدولة الافريقية من حيث الناتج المحلي القومي عام 2021 .

وأوضح التقرير ، أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق نموا اقتصاديا في عام 2021 ؛ بفضل تمتع مصر باقتصاد متنوع ، وصنف الاقتصاد المصري بالمثالي للمستثمرين .