إجلاء جميع الموظفين المتبقين في كييف.. أستراليا تعلن تحويل عملياتها إلى مدينة لافيف

أصدرت أستراليا، اليوم الأحد، توجيهات بإجلاء جميع موظفي سفارتها المتبقين في كييف وسط استمرار توتر الوضع حول أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن أستراليا ستحول عملياتها إلى لافيف، وهي مدينة قريبة من حدود أوكرانيا مع بولندا.

وأضاف "الوضع، كما تسمعون جميعًا، يتدهور ويصل إلى مرحلة خطرة جدا".

من جهتها كررت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين دعوة الأستراليين إلى مغادرة أوكرانيا فورا، محذرة من أن “الظروف الأمنية قد تتغير في وقت قصير”.

ويأتي قرار الإجلاء هذا في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، وإثر مساع دبلوماسية مكثفة السبت فشلت في تخفيف التوتر الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على ضرورة خفض روسيا للتصعيد، إذا أرادت المضي قدما في المسار الدبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "إن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا مرتفع ووشيك"، مشيرا إلى أنه: "نعمل مع اليابان وكوريا الجنوبية لضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأشار إلى أنه: "المخاطر المحيطة بالعمل العسكري الروسي في اوكرانيا عالية للغاية والخطر وشيك بدرجة كافية يجعل من الحكمة سحب اغلب دبلوماسيينا من كييف".

وتصاعد التوتر بعد تحذير الولايات المتحدة من "غزو روسي شامل”"لأوكرانيا قد يبدأ في أي يوم" بعدما حشدت روسيا “قوات كبيرة” في المناطق المحاذية لأوكرانيا، حسب واشنطن.

