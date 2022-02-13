عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكتبة الإسكندرية: أول اكتشافات الآثار الغارقة بدأت ثلاثينيات القرن الماضي.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور الحسين عبد البصير ، مدير الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن علم الآثار الغارقة بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنشأوا أول معهد للآثار الغارقة عندما اكتشفوا مركب كانت غارقة في " تركيا ".

 

وأضاف الدكتور الحسين عبد البصير، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن علم الاكتشافات الآثارية الغارقة بدء في مصر في الثلاثينات من القرن الماضي، وذلك عندما أكتشف ضابط إنجليزي " حدوة حصان " في المياه الشرقية.

 

وأوضح " عبد البصير " ، أنه منذ ذلك التوقيت وتم اكتشاف آثار الميناء الشرقية ، واستخراج تمثال للملكة " إيزيس " ، مشيرا إلى أنه في عام 1996 تم إنشاء إدارة متخصصة في الأثار الغارقة بالمركز الأعلى للآثار.

 

8 معلومات عن الآثار الغارقة بـ شواطئ المعمورة في الإسكندرية
تتمتع المعمورة بمحافظة الإسكندرية بتواجد قطع اثريه غارقة بـ شاطئها ، يعود تاريخها الى العصر الرومانى ، وفقا لما كشفنه البعثة الاثرية العاملة هناك منذ عام 1999 ميلاديا .

ويرصد "صدى البلد" ، أبرز 8 معلومات تزخر بها المعمورة من اثار غارقة في السطور القادمة ..


1-المعمورة خليج مفتوح محاط بالعديد من الجزر

2- تعمل بعثة الإدارة العامة للآثار الغارقة في هذا الموقع منذ عام ١٩٩٩ميلاديا
3-العثور على كسرات فخارية وبعض الأمفورات مختلفة الطرز
4-يوجد قطع آثرية يرجح ارتباطها بحطام سفن غارقة
5-عُثر على بقايا سفينة رومانية غارقة في وسط الخليج حتى الان 
6-وجود أحواض مستقيمة الأضلاع منحوتة في الصخر تستخدم في تربية الأسماك
7-ظهور أجزاء من أرصفة غارقة لميناء صغير
8-العثور على بقايا محجر قديم لاستخراج الحجر الجيري أصفر اللون

مدير الأثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور الحسين عبد البصير مدير الأثار بمكتبة الإسكندرية علم الأثار الغارقة توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: بدء الترم الثاني السبت القادم.. وإلزام مديري المدارس بـ 20 إجراء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

القاهرة تسجل 20 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

وليد الفراج: ما حدث للهلال أمام الأهلي في كأس العالم للأندية "زلزال"

بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.. الثلاثاء

وزير النقل يستقلLRT .. استعدادًا لافتتاح أول مشروع قطار كهربائي في مصر|صور

المالية: إحباط أكثر من 19 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 5.3 مليار جنيه

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

شعراوى: توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعاً صناعياً فى 3 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة..عرض أول سيارة طائرة للبيع ونجاة عجوز من الدهس مرتين بمعجزة

شاهد.. صور مذهلة لـ بركان إتنا يشعل سماء صقلية بعد ثورانه

بمعجزة.. نجاة عجوز من الدهس مرتين أسفل عجلات سيارة|شاهد

بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

فيديو

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

منة حسين فهمي.. كواليس طلاقها للمرة الثالثة ومحاولة انتحارها

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ