مكتبة الإسكندرية: أول اكتشافات الآثار الغارقة بدأت ثلاثينيات القرن الماضي.. فيديو

قال الدكتور الحسين عبد البصير ، مدير الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن علم الآثار الغارقة بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنشأوا أول معهد للآثار الغارقة عندما اكتشفوا مركب كانت غارقة في " تركيا ".

وأضاف الدكتور الحسين عبد البصير، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن علم الاكتشافات الآثارية الغارقة بدء في مصر في الثلاثينات من القرن الماضي، وذلك عندما أكتشف ضابط إنجليزي " حدوة حصان " في المياه الشرقية.

وأوضح " عبد البصير " ، أنه منذ ذلك التوقيت وتم اكتشاف آثار الميناء الشرقية ، واستخراج تمثال للملكة " إيزيس " ، مشيرا إلى أنه في عام 1996 تم إنشاء إدارة متخصصة في الأثار الغارقة بالمركز الأعلى للآثار.

8 معلومات عن الآثار الغارقة بـ شواطئ المعمورة في الإسكندرية

تتمتع المعمورة بمحافظة الإسكندرية بتواجد قطع اثريه غارقة بـ شاطئها ، يعود تاريخها الى العصر الرومانى ، وفقا لما كشفنه البعثة الاثرية العاملة هناك منذ عام 1999 ميلاديا .

ويرصد "صدى البلد" ، أبرز 8 معلومات تزخر بها المعمورة من اثار غارقة في السطور القادمة ..



1-المعمورة خليج مفتوح محاط بالعديد من الجزر

2- تعمل بعثة الإدارة العامة للآثار الغارقة في هذا الموقع منذ عام ١٩٩٩ميلاديا

3-العثور على كسرات فخارية وبعض الأمفورات مختلفة الطرز

4-يوجد قطع آثرية يرجح ارتباطها بحطام سفن غارقة

5-عُثر على بقايا سفينة رومانية غارقة في وسط الخليج حتى الان

6-وجود أحواض مستقيمة الأضلاع منحوتة في الصخر تستخدم في تربية الأسماك

7-ظهور أجزاء من أرصفة غارقة لميناء صغير

8-العثور على بقايا محجر قديم لاستخراج الحجر الجيري أصفر اللون