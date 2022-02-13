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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الأهلى تخطى كافة الصعوبات بكأس العالم للأندية

النادى الأهلى
النادى الأهلى

تقدم الناقد الرياضى سعد صديق ، بالتهنئة لجمهور النادى الأهلى وجهازه الفنى بعد حصده المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه برباعية نظيفة ضد فريق الهلال السعودى .


وأوضح سعد صديق خلال استضافته مع الإعلامى محمد جاد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي  ، أن النادى الأهلى واجه صعوبات عدة منها الإصابات ، أو مشاركة اللاعبين الدوليين فى بطولة كأس الأمم الإفريقية فى الكاميرون .

وأشار سعد صديق  ، إلى أن فوز الأهلى ببطولة كأس إفريقيا ضمن منظومة متكاملة يوفر استقرارا يلعبون بروح الفريق وجهاز فنى متميز ناجح وكان من الممكن أن يفوز الأهلى بنتيجة أكثر من ذلك خاصة أن المباراة شهدت طرد لاعبين من فريق الهلال السعودى وهو ما أتاح فتح خطوط الفريق المنافس .

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