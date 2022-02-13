وزير الرياضة يعقد لقاءً حواريا مع شباب ألعاب جامعات الجنوب بالوادي الجديد

استقبل اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله إلى المحافظة ضمن زياراته الميدانية لها، والمشاركة في ماراثون الدراجات، بمشاركة لفيف من أبناء المحافظة وعقد لقاء مفتوح مع شباب جامعات جنوب الوادي.

تناول اللقاء بحث الخطة الإنشائية المحددة خلال الفترة المقبلة لتطوير مراكز شباب وأندية المحافظة، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وسبل تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء محافظات جنوب مصر، والتي يتم تنفيذها علي مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب الصعيد، وإيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

وأكد صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما من خلال مختلف المشروعات والمبادرات والبرامج التى تنفذها، إلى استثمار الطاقات الشبابية باعتبارهم أهم مشروع تستثمر فيه الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الوطن.

من جانبه، رحب اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مؤكدا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى عاليا من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التى ترتقي بشباب وأبناء المحافظة.

من المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد المشاركة في ماراثون الدراجات، وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وعقد لقاء شبابي وحواري مفتوح مع شباب الجامعات المشارك في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب.