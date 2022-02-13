عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يعقد لقاءً حواريا مع شباب ألعاب جامعات الجنوب بالوادي الجديد

صدى البلد

استقبل اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله إلى المحافظة ضمن زياراته الميدانية لها، والمشاركة في ماراثون الدراجات، بمشاركة لفيف من أبناء المحافظة وعقد لقاء مفتوح مع شباب جامعات جنوب الوادي.

تناول اللقاء بحث الخطة الإنشائية المحددة خلال الفترة المقبلة لتطوير مراكز شباب وأندية المحافظة، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وسبل تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء محافظات جنوب مصر، والتي يتم تنفيذها علي مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب الصعيد، وإيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

وأكد صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما من خلال مختلف المشروعات والمبادرات والبرامج التى تنفذها، إلى استثمار الطاقات الشبابية باعتبارهم أهم مشروع تستثمر فيه الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الوطن.

من جانبه، رحب اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مؤكدا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى عاليا من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التى ترتقي بشباب وأبناء المحافظة.

من المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد المشاركة في ماراثون الدراجات، وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وعقد لقاء شبابي وحواري مفتوح مع شباب الجامعات المشارك في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: بدء الترم الثاني السبت القادم.. وإلزام مديري المدارس بـ 20 إجراء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

القاهرة تسجل 20 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لمأساة الطفل السوري فواز..رجوع بعد اختطاف وضرب وفدية استمرت شهورا

وليد الفراج: ما حدث للهلال أمام الأهلي في كأس العالم للأندية "زلزال"

بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.. الثلاثاء

وزير النقل يستقلLRT .. استعدادًا لافتتاح أول مشروع قطار كهربائي في مصر|صور

المالية: إحباط أكثر من 19 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 5.3 مليار جنيه

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة..عرض أول سيارة طائرة للبيع ونجاة عجوز من الدهس مرتين بمعجزة

شاهد.. صور مذهلة لـ بركان إتنا يشعل سماء صقلية بعد ثورانه

بمعجزة.. نجاة عجوز من الدهس مرتين أسفل عجلات سيارة|شاهد

بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

فيديو

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

منة حسين فهمي.. كواليس طلاقها للمرة الثالثة ومحاولة انتحارها

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ