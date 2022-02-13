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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

داكر عبد اللاه يحصد لقب الشخصية القيادية في قطاع المقاولات لعام 2021

داكر عبد اللاه
داكر عبد اللاه

حصد الدكتور داكر عبد اللاه، نائب رئيس اتحاد المقاولين، لقب الشخصية القيادية في قطاع المقاولات بالشرق الأوسط للعام 2021، من منتدى المستقبل ومجلة “استثمارات” الإماراتية الصادرة من أبوظبي.

وقد تم اختيار عبد اللاه بسبب مسيرة الإنجازات التي استندت إليها إدارة لجنة الجائزة، والتي تنوعت ما بين تعزيز الشمولية في جميع الأنشطة، ومساهماته في جميع مشاريع التنمية العمرانية الجديدة، مع تبني منهجيات إدارية مثلى ساهمت في الدعم والنهوض بقطاع المقاولات المصري وتحقيق التكامل مع باقي أنشطة "مجموعة عبد اللاه للاستثمار"، والتي يعود تاريخ تأسيسها للعام 1967.

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وتأتي خصوصية دورة الجائزة هذا العام كونها تحت شعار "الأزمات.. جسور المستقبل"، توازياً مع استحقاق الشخصيات القيادية لمسارات 15 معيارا  للفوز.

 

إسهامات متعددة


وقال محمد شمس الدين، رئيس ومؤسس منتدى المستقبل ورئيس تحرير وناشر مجموعة مجلة “استثمارات” الإماراتية، خلال إهدائه درع الجائزة للدكتور داكر عبد اللاه، وفي حضور مديري ومسئولي شركات مجموعة عبد اللاه للاستثمار، حيث قال شمس الدين: “إننا نتأمل ملياً في بصمات الإنجاز لشخصية عربية فريدة واستثنائية، وهذا ينطبق على ما حققه الدكتور داكر عبد اللاه، من إنجازات متوازية في جميع الأنشطة، هذا فضلاً عن قيادته لكبريات شركات المقاولات المصرية، فإنه يتولى ومن منطلق مسئوليته الوطنية، ويقع على كاهله عبء قيادة وتنفيذ مهام اتحاد إعادة الإعمار الدولي”.

وأضاف: “يتولى الدكتور داكر عبد اللاه، مهام نائب رئيس الاتحاد الدولي للمقاولين، فيما لم يتردد في أن يثقل مهارته الإدارية بحصاده لدرجة الدكتورة في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الإمريكية، مع توليه مهاما ومناصب وعضويات في منظمات مصرية ودولية بارزة، بما يطرح أمامنا شخصية مصرية ريادية تسير وتحقق تطلعات القيادة المصرية في بناء بلد مزدهر يؤسس على إنجازات قطاع المقاولات والتشييد، كونه قطاعا أساسيا ورافدا للتنمية”.

 

تكتلات لإعادة الإعمار

واستطرد بيان لجنة الجائزة بالقول: “إن مسيرة الدكتور داكر عبد اللاه، توثق باستمرارية دعوته لجميع الشركات العربية والخليجية لتشييد تكتل لإعادة إعمار دول عربية تضررت من التوترات السياسية خلال العقد الماضي، بما فيها العراق وليبيا، فضلاً عن غزة”.

وتابع: “يحسب أيضا للدكتور داكر، دعوته من واقع مسئوليته وانتمائه العربي والأفريقي، لعقد لقاءات موسعة مع اتحادات المقاولين بالدول العربية والأفريقية، لعقد مؤتمر موسع بالقاهرة لبحث فرص التعاون المشترك وعقد شراكات متميزة بين أعضاء اتحاد المقاولين في مصر ونظرائهم بالدول العربية والأفريقية، وكذلك إبرام العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم تهيئة لتشييد مشاريع مشتركة، لا سيما في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية السعودية المتميزة، وما تبديه القيادات الرشيدة للدول الثلاث من حرص على تعزيز التلاحم الاقتصادي العربي”.
 

المقاولات الولايات المتحدة استثمارات الشرق الاوسط

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