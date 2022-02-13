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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إعلانه الاعتزال.. حاوي الأهلي أسطورة جديدة تنضم لقائمة الـ 300 مباراة

صدى البلد

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على نظيره فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما عصر أمس، السبت، فى كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الإمارات.

وتوج المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي فى تاريخه.

أحرز رباعية الشياطين الحمر في شباك زعيم آسيا ياسر إبراهيم هدفين، وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية هدف لكل منهما.

وعقب انتهاء المباراة، أعلن وليد سليمان، حاوى النادى الأهلى، اعتزاله نهاية الموسم الحالي.

بوعد مشاركته أمام الهلال السعودى فى مباراة البرونزية، وليد سليمان وصل لمباراته رقم 300 مع الأهلى فى جميع البطولات التي خاضها بقميص القلعة الحمراء.

كان ياسر إبراهيم حصل على لقب هداف كأس العالم للأندية برصيد هدفين بالتساوي مع البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم فريق تشيلسي، وعبد الله ديابي ورفائيل فيجا.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرص على تهنئة النادى الأهلى بفوزه بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فعالياتها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم وزير الرياضة التهنئة إلى بعثة النادي الأهلى على الفوز الذى حققه اليوم ضد فريق الهلال السعودى بأربعة أهداف دون رد في مباراة عكست قدرات وإمكانات كرة القدم المصرية وتفوقها من خلال النادى الأهلى الذى يمثل مصر بمونديال الأندية.

وشدد الدكتور أشرف صبحى على أن كرة القدم المصرية تشهد حالة من الروح العالية لجميع اللاعبين سواء فى منتخب مصر الذى وصل إلى نهائى بطولة الأمم الأفريقية ولم يحالفه التوفيق، وكذلك أندية الأهلى والزمالك قطبي الكرة المصرية ومختلف الأندية المصرية، خاصة تلك التى تمثل الكرة المصرية فى مختلف البطولات والمنافسات القارية والعالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة تمنياته للأهلي والزمالك خلال مشوارهما بالبطولة الأفريقية بدءا من مباراة اليوم لنادى الزمالك مع بترو أتليتكو فى مستهل مشواره ومنافساته الأفريقية.

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