خفير علاء حسانين.. شاهد النفي الأول في قضية الآثار الكبرى

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار خليل عُمر، نظر جلسة الاستماع الي الشهود النفي، خلال محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و٢١ آخرين في قضية "الأثار الكبرى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

وجاءت أقوال شاهد النفي الأول كالتالي:

ما علاقتك بالمتهمين ؟

ج / أنا خفير علاء حسانين حوالي الساعة ٨ ونص جبلي خزين سكر ولحمة في فيلا نفسه بالمنيا

يوم ٢٣ يونيو ٢٠٢١ في قرية قسم العروس بالمنيا علشان الآثار

س/ ما سبب تواجد المتهم في المنيا؟

ج / كان بيكرم مدرس طالع معاش

س / كان معاه في العربية أشخاص آخرين؟

ج / الراجل اللي جايب خزين الأكل