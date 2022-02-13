رئيس الأوبرا: 20 فنانا يؤدون سندريلا وبحيرة البجع بأسلوب يمزج الباليه والتزحلق على الجليد

تستقبل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فرقة باليه موسكو على الجليد الروسية والتى تصل الى القاهرة نهاية الاسبوع الجارى لتقديم 8 حفلات صباحية ومسائية على المسرح الكبير لعرضى باليه سندريلا وبحيرة البجع وذلك فى الثامنة مساء ايام الاحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الاربعاء ، الخميس 20 ، 21 ، 22، 23، 24 فبراير والحادية عشرة صباح الاثنين والثلاثاء والاربعاء 21 ، 22، 23 فبراير .

وقال رئيس الاوبرا ان الفرقة تضم 20 فنانا مابين عارضين وتقنيين من امهر المتخصصين ، مشيرا ان العروض تتميز بالدقة والابهار والبناء الدرامي القوي الذى يعبر عن مضمون القصتين فى اداء حركى رشيق يجمع اسلوب الباليه والتكنيك الفريد للتزحلق على الجليد .