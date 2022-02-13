جاري وجبتله 14 كيلو وز وفطير بلدي.. شاهد النفي الثاني في قضية الآثار الكبري

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار خليل عُمر، نظر جلسة الاستماع الي الشهود النفي، خلال محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و٢١ آخرين في قضية "الأثار الكبرى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

قال جهاد عبدالنعيم شاهد النفي الثاني، إنه جار علاء حسانين في البيت اللي في المنيا، وطلب مني الغفير الخاص بتاع علاء حسانين اجيبله سمنة بلدي جبتله 13 كيلو و 14 كيلو وز وفطير بلدي وحوالي 12 زجاجة زيت وسكر، وجبنا له كرتونة مواعين، وبعدها بشوية قالوا علاء خطب، وبعدها اخدنا الموتسيكلات روحنا للمكان اللي فيه الخطوبة لقينا علاء حسانين اتقبض عليه في كمين وبعدها روحت نمت وتاني يوم سمعت انهم أخدوا عز اخو علاء والكلام ده كان موافق يوم ٢٣/٦/٢٠٢١ لأن كان عنده حفلة بيكرم فيها مدرس خرج على المعاش.

وأضاف، أنه أثناء قيامه بوضع المواد التموينية في سيارة علاء حسانين لم أشاهد أي كراتين في شنطة السيارة، والعربية كان فيها سكر وزيت والزبدة فقط.