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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. عصابة النصب الإلكتروني في قبضة مباحث القاهرة

عصابة
عصابة

في إطار التصدي لجرائم النصب الالكتروني ، نجح رجال المباحث في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال مواقع التسوق الإلكترونى ، تمت عملية الضبط باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من صاحب محل لمستحضرات التجميل - كائن بدائرة القسم قرر بقيام إحدى السيدات بالتواصل معه من خلال موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك " وطلبت منه شراء كمية من مستحضرات التجميل من خلال موقع التسوق الإلكترونى

وقامت تلك السيدة بإرسال صورة من إيصال تحويل وإيداع المبلغ المالى بأحد البنوك عبر تطبيق " الواتس آب " بإسمه وبياناته وأرسلت مندوب لإستلام مستحضرات التجميل ، إلا أنه إكتشف عدم تحويل المبلغ وتعرضه لواقعه نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخيرة بإرتكاب وقائع نصب على المواطنين من خلال مواقع التسوق الإلكترونى بالإشتراك مع سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بذات الأسلوب وإرتكابهما عدد (5) وقائع أخرى ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهمة الأولى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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