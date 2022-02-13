ضبط 9 كيلو بانجو وحشيش بحوزة 5 تجار مخدرات بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان من ضبط (5 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) .. لحيازتهم (8 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1 كيلو جرام" - سلاح أبيض –مبلغ مالى - 5 هواتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار .