أمانة الزيتون بمستقبل وطن تطلق فعالية التحول الرقمي ورؤية مصر 2030

أطلقت أمانة مستقبل وطن بالزيتون، تحت رعاية أمانة القاهرة لحزب مستقبل وطن، فعالية بعنوان “ التحول الرقمي ورؤيه مصر 2030” وذلك في إطار الفعاليات التي تقدمها أمانة الزيتون (بالشياخة الشرقية) وفي بادره جديده يقدمها حزب مستقبل وطن.



وجاءت كلمة أحمد شحاته أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بالزيتون في بداية الندوة عن أهمية التحول الرقمي في المنظومة التعليمية في مصر في إطار تكوين بيئة تعليمية تفاعلية محفزة للتعلم والإبداع و تنمية المهارات والخبرات.

وقدمت الدكتورة إنجى صلاح أمينة التدريب والتثقيف بالزيتون، شرحا مختصرا عن التحول الرقمى ودور الدولة فى تطبيقه و تنفيذه في جميع مؤسساتها من خلال الجمهورية الجديدة و التطوير و التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، لافتة إلي أن مصر تسير دائما للأمام بفضل جهود أبنائها الشرفاء المخلصين.

وتأتي هذه الفعالية تزامنا مع جهود الدولة المصرية في الوصول إلي أفضل تقنية رقمية تساهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية الوطنية لبلدنا الغالية مصر .



ونظم الفعالية نخبة متخصصة في مجال التحول الرقمي، وذلك بحضور لفيف من قيادات حزب مستقبل وطن بالزيتون، وهما النائب عمرو رشدي، وأمين الحزب بالزيتون الدكتور إيهاب مرسي بدوي وأمين التنظيم الأستاذ احمد رمضان، أمين الشياخة الشرقية الأستاذ محمد الهواري، والمهندس محمد خالد الهواري، والمهندسة افنان ماهر، والمهندس عبدالقادر طلعت.