بالطاقة الشمسية..محافظ الإسكندرية: العامرية أول سوق أخضر في العالم | فيديو

قال اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، تعقيبا على تشغيل سوق العامرية بالطاقة الشمسية ، إن يوم أمس كان بداية التشغيل التجريبي لوحدة الخلايا للطاقة الشمسية ، وهي تنتج 100 كيلو وات كهرباء ؛ لخدمة منطقة العامرية .

وتابع اللواء محمد الشريف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن المشروع بدعم كامل من وزارة التعاون الدولي ، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ، متابعا : " المشروع يتواكب مع استقبال مصر لمؤتمر تغيرات المناخ في شرم الشيخ " .

ونوه " الشريف " ، أن سوق " العامرية " يعتبر أول سوق في العالم يعمل بالطقة الخضراء ، ولا ينتج عنه أية انبعاثات سلبية للبيئة ، والطاقة تكفي السوق بالكامل .

وتابع " الشريف " ، أن التلوث البيئي سيؤدي لذوبان الثليج ، وزيادة منسوب مياه البحر المتوسط ؛ مما يؤدي لدخول المياه للمدن ، ومصر من الدول التي تتأثر بالتغيرات المناخية ، على الرغم أن الانبعاثات الحرارية من مصر لا تتعدى 0.6 % .