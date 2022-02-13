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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي لشباب الوادي الجديد:مصر تعيش نهضة شاملة في مختلف المجالات

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من شباب وفتيات الجامعات المشاركين في مهرجان العاب جامعات الجنوب وشباب البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية في لقاء حواري مفتوح، وذلك ضمن برنامج زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وأقيم اللقاء بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ‚اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ‚اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وعدد من الساده رؤساء الجامعات واعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة..

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي :"أن مصر تعيش عصر نهضة شاملة في مختلف المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهد الدولة انجازات كبيرة فى مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل".

كما أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية مواصلة الشباب للتعلم، واكتساب المزيد من المهارات، وبذل الجهد لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى برامج ومشروعات الوزارة التي تنفذها من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، وإقامة ملتقيات توظيف للشباب بالقطاع الخاص ،وأضاف أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع القرن الـ 21 .

ولفت صبحى إلى أن العمل يتم بشكل مستمر، و هناك متابعة لكل ما يتم بالمبادرة، و أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

وأشار إلى أن الجانب التطويري و التشغيلي نعمل فيه على تأسيس برامج لمساهمة مراكز الشباب فى المجتمع و القري. كما أن مراكز الشباب ستسهم فى تطوير الجانب الرياضي والثقافي والعقائدي.

ومن جانبه، أوضح  اللواء محمد الزملوط أن المحافظة تحتفل بإنجازات جديدة تخدم شباب ومواطني المحافظة، مشيداً بإضافات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب.

وخلال اللقاء قام وزير الشباب بتكريم  دانة محمد جلال بتعيينها سفيرة الطلائع بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها وزير الشباب والرياضة صباح اليوم لمحافظة الوادى الجديد .

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