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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لبحث أوجه التعاون.. مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الرابطة الأوربية للقادة الرسوليين بالنرويج

فضيلة الأستاذ الدكتور
فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- القس جام أجاي -رئيس الرابطة الأوربية للقادة الرسوليين بالنرويج، لبحث تعزيز التعاون والحوار بين دار الإفتاء والرابطة.

 

وقال مفتي الجمهورية، خلال اللقاء: "إن مصر لم تعرف يومًا التمييز بين أبنائها، فالمصريون جميعًا سواسية أمام الدستور والقانون، وهو ما حرصت عليه الدساتير المصرية منذ دستور 1923م وصولًا إلى دستور عام 2014 الذي أكَّد على المواطنة الكاملة للمصريين".

 

وأضاف أن التعاون والحوار أصبح أمرًا ضروريًّا في عالمنا اليوم، فهناك الكثير من الخلافات تزول إذا ما تواصلنا وتعاونا معًا، وهو ما يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى زعزعة أمن المجتمعات واستقرارها.

 

وأشار إلى أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس السيسي، ولعل من أبرزها مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لتنمية الريف والمدن والإنسان المصري حتى يحظى بحياة كريمة.

 

من جانبه، عبَّر رئيس الرابطة الأوربية للقادة الرسوليين بالنرويج عن سعادته بزيارة فضيلة المفتي ووجوده في دار الإفتاء المصرية العريقة، مؤكدًا أهمية بناء العلاقات والتعاون بين القادة الدينيين من مختلف الأديان والبلدان؛ لأن هذا هو ما يصنع السلام في العالم.

 

و أشاد رئيس الرابطة، بكلمة المفتي حول المواطنة ودَورها في السلام المجتمعي التي ألقاها في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية بالأمس.

 

ولفت النظر إلى أن دَور القادة الدينيين والتعاون بينهم من شأنه أن يذيب الكثير من سوء الفهم حول الآخر، وأنه كان حريصًا على أن يقوم بهذا الدَّور خلال زياراته والمؤتمرات التي يحضرها، والحديث عن أهمية هذه اللقاءات في برنامج تلفزيوني يذاع على واحدة من أكبر الشبكات التلفزيونية في النرويج، مؤكدًا أن هذا كان له أثر إيجابي في تصحيح الكثير من المفاهيم.

 

ووجَّه رئيس الرابطة، الدعوة إلى مفتي الجمهورية، لزيارة النرويج وعقد العديد من اللقاءات هناك في إطار التعاون المشترك والتقارب بين الأديان والشعوب.

مفتى الجمهورية مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الرابطة الأوربية رئيس الرابطة الأوربية رئيس الرابطة الأوربية للقادة الرسوليين بالنرويج

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