رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة أمين كلية العلوم

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اللجنة التى يرأسها والمنوطة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل مناصب مديرى عموم بالجامعة بحضور أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، ومن الخارج الدكتور محمد صلاح الدين السيد عميد كلية الحاسبات السابق جامعة بنها، الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها، الدكتور عمار فتحى موسى وكيل كلية التجارة جامعة مدينة السادات.

هذا وقد أجرت اللجنة مقابلات شخصية للمتقدمين وعددهم ٢٨ من شاغلى الدرجة الأولى وكبير لشغل وظيفة أمين كلية العلوم بدرجة مدير عام.