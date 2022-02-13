عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طبيب الأهلي يكشف الحالة الطبية للاعبين بعد مواجهة الهلال السعودي

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الحالة الطبية للاعبي الفريق بعد مباراة الهلال السعودي أمس في كأس العالم للأندية بالإمارات. 

وقال أبو عبلة إن لاعبي الفريق بحالة طبية جيدة، مشيرا إلى أن علي معلول اشتكى من كدمة قوية في الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودي أمس، وسوف يخضع لاختبار طبي غدا للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب في التدريبات. 

وأوضح أبوعبلة أن ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، لم يشك أي منهما عقب المباراة من الإصابات التي ألمت بهما قبل المباراة، حيث أن ياسر كان يعاني من كدمة خطيرة في العين، بينما اشتكى عبد القادر من آلام في الكتف. 
ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية. 

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

 

الدكتور أحمد أبوعبلة أحمد أبوعبلة النادي الأهلي الهلال السعودي كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

مجلس الشيوخ يقر إجازة أبوة للوالد لمدة يوم واحد

مرض حمو بيكا .. أسباب وأعراض داء كرون النادر

ترشيحاتنا

بعد إعادة انتخابه.. رئيس ألمانيا يحذر بوتين من غزو أوكرانيا

أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام تعاملات الأحد 13 فبراير

مقتل أحد مشجعي بالميراس بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية

18 مليون حالة.. تراجع إصابات "كورونا" حول العالم لأول مرة

غينيا الاستوائية تتطلع لـ استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من مصر بتسهيلات حكومية

عاجل.. إحالة المسئولين للنيابة العسكرية حال رصد تعدً على الأرض الزراعية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

شابة مسلمة تحصد 5 ميداليات ذهبية في أصعب لغة هندية.. من هي غزالة؟

فيديو

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

الحقنة بـ 130 ألف جنيه.. تفاصيل مرض وعلاج حمو بيكا| فيديو

بعد 3 أشهر من الرعب.. شاهد| فواز قطيفان يعود لأسرته

بعد تشبيهها بطليقته مي حلمي.. خطيبة محمد رشاد الجديدة ترد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ