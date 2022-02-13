طبيب الأهلي يكشف الحالة الطبية للاعبين بعد مواجهة الهلال السعودي

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الحالة الطبية للاعبي الفريق بعد مباراة الهلال السعودي أمس في كأس العالم للأندية بالإمارات.

وقال أبو عبلة إن لاعبي الفريق بحالة طبية جيدة، مشيرا إلى أن علي معلول اشتكى من كدمة قوية في الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودي أمس، وسوف يخضع لاختبار طبي غدا للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب في التدريبات.

وأوضح أبوعبلة أن ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، لم يشك أي منهما عقب المباراة من الإصابات التي ألمت بهما قبل المباراة، حيث أن ياسر كان يعاني من كدمة خطيرة في العين، بينما اشتكى عبد القادر من آلام في الكتف.

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.