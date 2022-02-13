عضو بالصادرات السعودية يؤكد بدء المملكة في صناعة السيارات الكهربائية

تسعى المملكة العربية السعودية ، إلى اقتحام مجالات صناعية وثقافية جديدة ، من خلال تنفيذ وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، ومن ذلك المنطلق تحاول المملكة بتوطين صناعة السيارات ، حيث أكد محمد الخريف عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية أن المملكة بدأت في صناعة السيارات الكهربائية.

وقال الخريف خلال مداخلة له بقناة "الإخبارية" السعودية :" أن القدرة الهائلة من ناحية الإمكانات المالية بالإضافة إلى طاقتنا في الموارد البشرية من الممكن أن نبني عليها قاعدة صناعية قوية جدا، ننطلق منها، والآن بدأنا الآن في صناعة السيارات كمدخل لأنها جاذبة للصناعات الأخرى، وبالذات صناعة السيارات الكهربائية".

وأضاف الخريف: "ربط صناعة التعدين في السعودية مع صناعة السيارات الكهربائية، مثل المعادن والألمومنيوم، الليثيوم وغيرها، سيكون لها مكان في العالم في الصناعة السعودية ، كما ان المنتجات السعودية لها تواجد وموثوقية في الأسواق العالمية ".

وأضاف الخريف: " أن المملكة تصدر إلى 176 دولة، مشيرا إلى أن المنتجات الأعلى تصديرا هي البتروكيماوية والغذائية".

كما أشار الخريف إلى أنه من ضمن الدول التي تصدر المملكة لها هي مجموعة العشرين، فيما يأتي على رأس القائمة الصناعات البتروكيماوية في دول مختلفة مثل الصين والهند وأوروبا، وبعدها الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية".