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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"القومي للحضارة": زيادة أعداد الزائرين للمتحف مع بداية إجازة نصف العام..فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، أن الشهر الماضي حدث انخفاضا في عدد الزائرين للمتحف بسبب امتحانات نصف العام، وانتشار متحور أوميكرون.

 

وتابع"غنيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ الأخبار” والمُذاع على فضائية “ دي إم سي”، أنه مع بداية إجازة نصف العام زاد أعداد الزائرين بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن عدد الزائرين وصل يومي السبت والجمعة الماضيين إلى 12 ألف زائر، وهو عدد غير مسبوق مما يدل على نجاح المتحف، حيث يشهد إقبالا من جميع محافظات مصر.


وجدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في إبريل الماضي واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف.

المتحف القومي للحضارة اوميكرون اخبار توك شو

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