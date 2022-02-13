تعليم قنا: تطوير 237 مدرسة ضمن حياة كريمة | شاهد

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التعليم في قنا ، إن مبادرة "حياة كريمة" استهدفت تطوير 237 مدرسة، ومنها 78 مدرسة إنشاءات جديدة، و195 مدرسة صيانة ورفع كفاءة.

وأضاف الدكتور صبري خالد، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدارس ساهمت في تخفيض الكثافات السكانية، وتقليل عدد المدارس التي تعمل على فترتين، إضافة إلى رفع المستوى الجمالي للمدارس.

وتابع "خالد"، أن المدارس الجديدة تضيف عملية متمثلة في قيمة الانتماء للوطن، وقيمة حب الجمال والنظافة.

وأكد أن دور المدرسة يتمحور حول الواجب المجتمعي، وتأهيل الطلاب للعمل، والقدرة على التفكير، والإبداع.

