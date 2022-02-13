عاجل.. إحالة المسئولين للنيابة العسكرية حال رصد تعدً على الأرض الزراعية

شدد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، على التصدي بكل حسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه في حالة رصد أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بعد اليوم سيتم إحالة رئيس الوحدة القروية ومدير الجمعية الزراعية التي تقع بنطاقها حالة التعدي، إلي النيابة العسكرية.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، مع رؤساء الوحدات بمركزي الفيوم وسنورس بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير حماية الأراضي بالمديرية، ومدير عام أملاك الدولة، ومدير حماية الأراضي بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الزراعة، تقريراً تفصيلياً حول عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس، وتلاحظ من التقرير ارتفاع عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بقرية فيديمين بمركز سنورس، وقريتي دسيا وأبجيج بمركز الفيوم، وبناءً على التقرير أصدر محافظ الفيوم قراره السابق.