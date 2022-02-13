قافلة مصرية تساهم في تخفيف الوضع الإنساني الحرج بولاية جونجلي الجنوب سودانية

استقبلت السفارة المصرية في جوبا القافلة الطبية الجديدة الموفدة من وزارة الصحة إلى جنوب السودان والتي تضم عدداً من الأطباء من مختلف التخصصات، وذلك قبل توجهها إلى مدينة "بور" عاصمة ولاية "جونجلي" الجنوب سودانية لمباشرة أعمالها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء الولاية.

وتسعى القافلة إلى المساهمة في التخفيف من الوضع الإنساني الحرج الذي تشهده الولاية كونها واحدة من أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الأشهر الأخيرة.

وأكد السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير مصر لدى جنوب السودان، خلال لقائه بالوفد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وأهمية مثل هذه القوافل لتقديم الدعم اللازم لجنوب السودان، وهو ما يعكس حرص مصر بكافة مؤسساتها على الوقوف دائماً إلى جانب الأشقاء في جنوب السودان.

من جانبهم، أعرب أعضاء القافلة الطبيةعن سعادتهم بالقيام بالمهام المكلفين بها في جنوب السودان، مؤكدين أنهم يرون في مهمتهم رسالة مؤازرة يحملونها نيابة عن الشعب المصري إلى الشعب الجنوب سوداني، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمرون بها.