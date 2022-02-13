أخبار التكنولوجيا| ثغرة خطيرة في برنامج «ZOOM» تهدد مستخدمي آبل.. تحذيرات من تطبيقات شهيرة تجمع بيانات مستخدميها سرا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

سعر ومواصفات ملك هواتف جلاكسي إس 22.. أول هاتف من سامسونج مزود بقلم S Pen

كشفت شركة سامسونج Samsung، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن سلسلة هواتفها الأحدث Galaxy S22، والتي تمتاز بإمكانيات ومواصفات قوية تجعلها أفضل هواتف أندرويد منافسة لأجهزة آبل الشهيرة.

كشفت دراسة حديثة أن العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لـ تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعية الشهيرة، تجمع الكثير من البيانات الشخصية للمستخدمين أكثر من أي تطبيقات أخرى.

أنت تشحن جهاز آيفون بطريقة خاطئة.. حيلة بسيطة لتحسين عمر بطارية هاتفك

إذا كنت تواجه مشكلة مع شحن هاتف آيفون مما يجعله يشحن بمعدل بطيء جدا، فأنت بحاجة إلى تجربة هذا الحيلة والتي يمكن أن تساعد في شحن هاتفك بشكل أكثر كفاءة.

تحذير.. ثغرة خطيرة في برنامج «ZOOM» تهدد الملايين من مستخدمي أجهزة آبل

اكتشف خبراء الأمن السيبراني، ثغرة خطيرة في تطبيق زوم Zoom الشهير للتواصل عبر الفيديو، تهدد الملايين من مستخدمي المنصة على أجهزة آبل.

طريقة إضافة رابط في الفيس بوك يبحث عنها الكثير من الأشخاص عبر محرك بحث جوجل، حيث يحتاج بعض المستخدمين في كثير من الأحيان لربط حسابهم على منصة مشاركة الصور مع حسابهم على “فيس بوك”، مما يتيح لهم توفير طريقة مباشرة وسهلة لمتابعيهم من أجل الوصول إلى حساب “إنستجرام" بسرعة أو يتيح لهم مشاركة الصور بين المنصتين بشكل مباشر، لذا نعرض لك فيما يلى طريقة إضافة رابط في “فيس بوك”.

لاقى أول هاتف قابل للطي من أوبو Oppo Find N، إقبالا كبيرا ومبيعات ممتازة بمجرد طرحه في الأسواق، حيث نال شعبية كبيرة واهتماما ملحوظا نظرا لما يقدمه من تقنيات متطورة وأداء مميز، بالإضافة إلى سعره الذي يحعله منافسا قويا لأجهزة سامسونج وهواوي من نفس الفئة.

يتساءل البعض عن كيفية حذف ملفات الويندوز القديمة والتي عادة ما تكون ضمن ملفات ويندوز بعد ترقية النظام إلى إصدار أحدث، مما يحدث مشكلة للمستخدم بعد امتلاء مساحة التخزين على الجهاز بسبب ملفات Windows.old، وخلال المقال سنوضح لك كيفية حذف ملفات الويندوز القديمة.