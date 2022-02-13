عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح فوائد توحيد جهات التعامل مع المستثمر: يجب دعم توجهات الحكومة لهذه الأسباب

مصانع
مصانع

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجه الحكومة لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر؛ للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة، لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات.

وقال “بدراوي” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن هذه الإجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية ، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.

وأكد النائب ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز لتشجيع  المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر، لافتا الى أن من أبرز التوصيات التي ينبغي أن تراعيها الحكومة هي خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي لأقل من 10% لتشجيع المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة.

جاء ذلك بعد أن قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً الى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه ، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض .
 

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوحيد جهات التعاون مع المستثمرين لسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم وإصدار تراخيص تشغيلها .
 

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات ، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات ، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية ، وسرعة اصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.

 

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فداناً لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الإسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد .
 

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضي الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكافة الأراضي الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات لافتا الى انه تم مؤخراً توفير الأراضي اللازمة لإقامة ( 11 ) مشروعاً فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا ، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات فى مجالات الاعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.

 

وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التى تتبع المحافظات، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

 

وأضاف اللواء شعراوى أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التى تم تخصيصها للأنشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات ، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس ، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الأراضي للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة .

رئيس مجلس الوزراء تخفيض اسعار الطاقة مجلس الوزراء البنك المركزي مجلس النواب وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

4 لاعبين مطرودون من جنة كيروش.. هل يضم البرتغالي أحدًا منهم قبل مباراة السنغال

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

ترشيحاتنا

واشنطن: لا يمكن التنبؤ بموعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

إزاى ده حصل.. أسماء جلال تكشف حقيقة زواجها

الأعلى للشئون الإسلامية: مصر قادرة على إنشاء مفوضية عالمية للتربية على قيم التسامح

مزق جسده بسبب الفلوس.. إحالة أوراق بوجي القليوبية لـ فضيلة المفتي

بسبب علاقة شاذة.. إعدام قاتل صديقه في القليوبية

هنا القاهرة.. بين الترفيهى والسياسي.. تعرف على تاريخ الإذاعة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

شابة مسلمة تحصد 5 ميداليات ذهبية في أصعب لغة هندية.. من هي غزالة؟

فيديو

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

الحقنة بـ 130 ألف جنيه.. تفاصيل مرض وعلاج حمو بيكا| فيديو

بعد 3 أشهر من الرعب.. شاهد| فواز قطيفان يعود لأسرته

بعد تشبيهها بطليقته مي حلمي.. خطيبة محمد رشاد الجديدة ترد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ