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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب علاقة شاذة.. إعدام قاتل صديقه في القليوبية

حكم اعدام
حكم اعدام

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية بالإعدام شنقا لعاطل قتل زميله بسبب ممارسته علاقة منافية للآداب في بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض ومجدى نبيل شفيق ومحمد عرفات وكيل النيابة، وبأمانة سر أحمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

تحقيقات مقتل شاب على يد صديقه بسبب علاقة شاذة

كان المستشار فخرى خيرى المحامى العام لنيابات شمال بنها في القليوبية أحال المتهم "م س ج" إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل المجني عليه "ف ف ف"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله بسبب ما تردد من علاقة المجني عليه الآثمة بوالد المتهم لممارسة أعمال منافية للآداب معه، فقام المتهم باستدراج المجني عليه إلى مكان تواجده بحجة ممارسة هذه الأعمال معه.

وشرحت تحقيقات النيابة في القليوبية قيام المتهم بتقديم مادة مجهولة للمجني عليه وأوهمه بأنه منشط جنسي وما إن تناوله المجني عليه حتى شعر بحالة إعياء شديدة، فقام المتهم بربط عنقة برباط كان بحوزته وظل يضغط عليه حتى فارق الحياة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز بنها، يفيد العثور على جثة عاطل مخنوقا داخل إحدى الشقق بدائرة المركز وانتقلت أجهزة الأمن في القليوبية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل كان يتردد على المجني عليه وأُلقي القبض عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة فأمرت بحبسة وتقديمه للمحاكمة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق.

القليوبية جنايات بنها النيابة العامة بنها قتل

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