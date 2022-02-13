رئيس جامعة الأزهر يزور مكتبة الإسكندرية بصحبة طلاب من أجل مصر

اصطحب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وفد طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر في زيارة إلى مكتبة الإسكندرية، وذلك على هامش انعقاد الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية بجامعة الأزهر والذي تستضيفه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية.

كما شارك في الزيارة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عبدة إبراهيم عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة السابق، ومنسق المشروع الوطني للقراءة، وعادل بكر مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر.

وخلال زيارة وقد جامعة الأزهر للمكتبة التقي الدكتَور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ، ونواب رئيس الجامعة، الدكتور شريف رياض رئيس ادارة العلاقات الخارجيه والمراسم بمكتبة الاسكندرية.

ورحب “رياض” بالزيارة التاريخية لوفد جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال ، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً منارة علمية، و أن هناك تعاونً مثمر وبناء بين جامعة الأزهر ومكتبة الإسكندرية، من خلال مشروع ذاكرة الأزهر.

وأعلن رئيس إدارة العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية استعداده للتعاون المستقبلي في اي مجال من المجالات.

وفي ختام الزيارة تم التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة أمام مكتبة الإسكندرية.

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