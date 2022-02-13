بيراميدز يدرك التعادل في بداية الشوط الثاني امام بطل ليبيا

احرز بيراميدز هدف التعادل في شباك اهلي طرابلس من عمر الشوط الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى بدور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية .

وحاء هدف بيراميدز في الدقيقه ٥٦ عن طريق اسلام عيسي

وافتتح اهلي طرابلس التهديف في الدقيقة ٢١ عن طريق محمد عبد السلام الطوبال.

وكان الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز اختار تشكيل مباراة الأهلي طرابلس الليبي في إطار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الأهلي طرابلس الليبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - محمود صادق - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - محمود الجباس - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة - محمود صابر