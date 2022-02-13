لجنة مكافحة كورونا : 4 أسباب وراء ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس.. فيديو

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أسباب ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا.

وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الوفيات تحدث نتيجة التشخيص بصورة متأخرة أو العلاج بطريقة غير سليمة، أو كبر سن المريض، أو كانت لديه عوامل خطورة مثل الأمراض المزمنة".

وأضاف: "هناك عوامل لا نستطيع التحكم بها مثل عامل السن، ومصر من الدول التي يرتفع بها مستوى الأعمار"، متابعا: "الدولة وفرت كافة الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا.. ومصر من الدول القليلة في العالم التي يتوافر بها جميع أنواع اللقاحات".