بيراميدز يقلب الطاولة على أهلي طرابلس ويقتنص الثلاث نقاط

قلب بيراميدز الطاولة علي أهلي طرابلس بعد تأخره بهدف ليحول النتيجة لصالحه ٢-١ في مباراة المثيرة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى بدور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية .

وافتتح أهلي طرابلس التهديف في الدقيقة ٢١ عن طريق محمد عبد السلام الطوبال.

وأدرك بيراميدز التعادل في الدقيقة ٥٦ عن طريق اسلام عيسي

وجاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة ٧٨ عن طريق وليد الكرتي

وبهذه النتيجه يتصدر بيراميدز المجموعة الاولي مؤقتا برصيد ثلا نقاط وتجمد اهلي طرابلس في المركز الرابع والأخير دون نقاط وينتظر لقاء الصفاقسي وزاناكو التي ستقام بعد قليل .

وكان الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز اختار تشكيل مباراة الأهلي طرابلس الليبي في إطار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الأهلي طرابلس الليبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - محمود صادق - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - محمود الجباس - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة - محمود صابر