رئيس الجالية في أوكرانيا يكشف أوضاع المصريين

كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أوضاع الجالية في ظل حالة التوتر بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن الحالة هادئة حتى الآن، ولا يوجد أي أزمات داخلية بسبب تلك المناوشات، متابعا: "الإعلام مزودها شوية".



وأضاف على فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن السلطات في أوكرانيا لم تعلن غلق المجال الجوي حتى الآن، وما تردد في هذا الشأن غير صحيح، ولكن بعض شركات الطيران أعلنت تعليق الرحلات إلى أوروبا حتى يوم 17 فبراير الجاري.

وأكد فاروق، أن كافة أفراد الجالية المصري تعيش بصورة طبيعية في أوكرانيا، منوها أن الجالية المصرية في أوكرانيا تعدادها بين 5 إلى 6 آلاف موزعة في مدن أوكرانيا.

وتابع على فاروق، أن : "منذ شهر تقريبا نجمع معلومات عن كل مواطن مصري يعيش في أوكرانيا، ونتعاون مع السفارة المصرية ووزيرة الهجرة في هذا الشأن، وهناك غرفة عمليات في إدارة الجالية بحيث نعمل حصر شامل وخصوصا في مناطق على الحدود بين مصر وروسيا، لأن للاسف المكان ده موجود فيه طلبة مصريين بشكل كبير".

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