أحمد موسى: الأمريكيون يلجأون لبنوك الطعام بسبب التضخم ونقص السلع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأسعار زادت في الولايات المتحدة الأمريكية 7.5% عن العام الماضي نتيجة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا عدم حدوث ذلك منذ 40 عاما.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمريكا بدأت تتجه نحو بنوك الطعام، وهناك أعداد كبيرة من الأمريكان يتزاحمون حول تلك البنوك لأخذ الأطعمة مجانا.

وأكد أن بعض الأماكن بها نقص للمنتجات الغذائية الرئيسية والبنك الفيدرالي لديه اتجاه قادم لرفع اسعار الفائدة.

وكشف ارتفاع الأسعار لحقت ببعض الدول الأوروبية منها بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم .

