إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما أسفر عن إزالة 30 حالة تعدٍ ومخالفات مبانٍ على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز سيدي سالم.

ولفت إلى التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات، وفقاً للجدول الزمني الموضوع للمرحلة الثانية من الموجة الـ19 الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بلغ 152 قرار إزالة، منهم 150 قرار على مساحة 12 فداناً و22 قيراطاً و قرارين على مساحة 205 أمتار بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.



و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، برئاسة شريف هيكل،، حملة لإزالة 30 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ، على مساحة 6 قراريط و11 سهماً، وجارٍ تنفيذ قرارات الإزالة وبقية قرى ومدن المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه لا تهاون في ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجاري والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.