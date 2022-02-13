مدحت الشريف: استمرار برنامج طروحات شركات الدولة بالبورصة يجذب رءوس الأموال الأجنبية

تحدث الدكتور مدحت الشريف، البرلماني السابق، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أهمية اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولةـ موضحا أن إشكالية الطروحات تم الحديث عنه منذ فترات طويله إضافة إلى مناقشته داخل مجلس النواب السابق.

وتابع الشريف في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يوجد ما يقرب من 33 إلى 43 شركة على قائمة الطروحات وهم من شركات قطاعات الأعمال، حيث يتم العمل على اختيار الشركات الرابحة ذات القوائم المالية الواضحة والمستقرة، وهو ما يتطلب اعداد ودراسات قوية ذات رؤى سليمة.

وتحدث الشريف عن عدد من الشركات الي قامت بعمل طروحات لها في البورصة، ابرزها الشرقية للدخان و إي فاينانس، منوها إلى الاستفادة التي تم الخروج منها والدروس المستفادة بعدما حدث من تلاعبات داخل البورصة.



ونوه استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي أن توجيهات الرئيس السيسي بتسريع الحكومة العمل في هذا البرنامج أمر في غاية الأهمية حيث المساهمة في جذب رءوس الأموال الأجنبية وتحفيز ضخ الأموال بالبورصة، مشيرا إلى أن نشاط الطروحات في البورصة المصرية شهد حالة من الخمول الفترة الأخيرة.

