وجود الأهل جسديا فقط.. صندوق مكافحة الإدمان يوجه رسالة مهمة للأسر المصرية

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك حوالي 7.7% من طلاب الثانوي العام، والثانوي الفني، يتعاطون المواد المخدرة، معقبا: "هذه النسبة لم تكن بناء على الكشف على هؤلاء الطلاب، ولكن من خلال بحث قام به الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم".



وأضاف عمرو عثمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن نسبة الطلاب المتعاطين للمواد المخدرة من التعليم الفني، تصل إلى 8.8%، معقباً: "دول متعاطين ومش مدمنيين .. ولكن من المعروف أن ما بين كل 4 متعاطين .. واحد منهم يصبح مدمنا".



وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن 12% من طلاب مدارس الثانوي مدخنين، مشيراً إلى أن 58% من مرضى الإدمان يعيشون مع الأب والأم، معقباً: "ده إنذار خطير بسبب تراجع دور الأسرة مع أبنائها سواء على مستوى الوقاية الأولية، أو الاكتشاف المبكر".



وعقب عمرو عثمان قائلاً: "الأول كان بيتقال التفكك الأسري من أسباب وصول الشاب لمرحلة الإدمان، أو سفر الأب، أو غياب الأم .. لكن حالياً الأب والأم متواجدين وابنهم بيطلع مدمن .. وده يدل إن الأهل متواجدون تواجدا جسديا فقط".