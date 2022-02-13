عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وجود الأهل جسديا فقط.. صندوق مكافحة الإدمان يوجه رسالة مهمة للأسر المصرية

حالات الإدمان
حالات الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك حوالي 7.7% من طلاب الثانوي العام، والثانوي الفني، يتعاطون المواد المخدرة، معقبا: "هذه النسبة لم تكن بناء على الكشف على هؤلاء الطلاب، ولكن من خلال بحث قام به الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم". 


وأضاف عمرو عثمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن نسبة الطلاب المتعاطين للمواد المخدرة من التعليم الفني، تصل إلى 8.8%، معقباً: "دول متعاطين ومش مدمنيين .. ولكن من المعروف أن ما بين كل 4 متعاطين .. واحد منهم يصبح مدمنا".


وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن 12% من طلاب مدارس الثانوي مدخنين، مشيراً إلى أن 58% من مرضى الإدمان يعيشون مع الأب والأم، معقباً: "ده إنذار خطير بسبب تراجع دور الأسرة مع أبنائها سواء على مستوى الوقاية الأولية، أو الاكتشاف المبكر".


وعقب عمرو عثمان قائلاً: "الأول كان بيتقال التفكك الأسري من أسباب وصول الشاب لمرحلة الإدمان، أو سفر الأب، أو غياب الأم .. لكن حالياً الأب والأم متواجدين وابنهم بيطلع مدمن .. وده يدل إن الأهل متواجدون تواجدا جسديا فقط".    

صندوق مكافحة الإدمان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان التفكك الأسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

مترو الأنفاق: تحرير 1000 محضر لركاب يخالفون إجراءات كورونا يوميا

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

وزير التعليم يكشف عن مفاجأة حول عقوبة الغياب في المدارس.. فيديو

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

الترم الثاني.. التعليم : الخميس آخر أيام إجازة نصف العام بـ المدارس

موضوعات متعلقة

صحف السعودية.. انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عما يدور بالعالم

صحف السعودية| انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عمّا يدور بالعالم

اختارتها الجارديان كأفضل كتاب لعام 2019.. ننشر قصة قصيرة من مجموعة بيت من زجاج

دعاء البركة وزيادة المال.. صلاة الفجر والاستغفار و7 أسباب أخرى

سعفان يبحث مع نظيره السعودي الربط الإلكتروني لتقنين أوضاع سفر العمالة.. ومع المفوضة الأوروبية الحد من الهجرة غير الشرعية..ويتابع تطبيق حظر دخول العاملين غير الحاصلين علي لقاح كورونا

4 أمور تفرج همك وتفتح الأبواب المغلقة .. الإفتاء توضح

في ذكرى استشهاده.. قضية التخابر | كشفها الشهيد محمد مبروك وكان شاهدا عليها

أول قمة بين بايدن وشي جينبينج.. ملفات شائكة بين أمريكا والصين.. كيف سيكون مستقبل التعاون بين أمريكا والصين

ترشيحاتنا

جهاز تنمية المشروعات يُعدد مزايا توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي

بسبب الطلب الهائل.. سامسونج توقف الطلبات المسبقة لأجهزة التابلت Galaxy Tab S8

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال عنيف يهز جورجيا

لجنة كورونا: أوميكرون ليس دور برد.. واللقاحات لا تؤثر على الإنجاب.. فيديو

دراسة تكشف أهمية تناول وجبة العشاء

وجود الأهل جسديا فقط.. صندوق مكافحة الإدمان يوجه رسالة مهمة للأسر المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ