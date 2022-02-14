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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزت سعد: تركيا متورطة فى دعم أوكرانيا بطائرات مسيرة.. فيديو

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الشرق الأوسط مهم بالقدر الذى يخدم مصالح روسيا مع الغرب، فالشرق الأوسط أوراق يتم توظيفه من الجانب الروسى بهدف تحسين وتطوير علاقات روسيا بالغرب.

وأشار "عزت"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن محدودية الموارد الاقتصادية عند روسيا قيد على حركتها السياسية، مؤكدًا أن الدور الروسي مقيد بموارد روسيا فهى ليست قوة تكنولوجية مثل الصين أو دولة مانحة، فدورها فى الإطار الأمنى والعسكري.
وأضاف أن هناك بعض القوى فى العالم مستفيدة من الأزمة الأوكرانية مثل تركيا فهى متورطة فى دعم أوكرانيا بطائرات مسيرة كما أنها لم تعترف بضم شبه جزيرة القرم، وإيران أيضا مستفيدة بدرجة ما من الأزمة فروسيا قد تذهب إلى حد التغاضي عن الملف النووي.
 

الشرق الاوسط تركيا طائرات مسيرة شبه جزيرة القرم الإعلامي عمرو عبدالحميد المجلس المصري للشئون الخارجية عمرو عبدالحميد روسيا

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