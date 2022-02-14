أستاذ علوم سياسية: تصعيد الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة العالم.. فيديو

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن أي تصعيد للأزمة الأوكرانية ليس فى مصلحة العالم أو الإقليم أو مصر، مؤكدا أن العمل العسكرى سيجعل جميع الدول تأخذ موقف ومنها مصر.

وأشار "كمال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الأمر حال وصوله إلى الأمم المتحدة للتصويت فعلى جميع الدول ومنها مصر أن تأخذ موقف سواء مع روسيا أو الولايات المتحدة.



وأوضح أن الوضع سيكون صعبا لمصر خصوصًا وأنها على علاقة طيبة بالطرفين، مؤكدًا أن الأزمة ستؤثر أيضا على الاقتصاد خصوصًا وأن مسار السياحة سيتوقف وستبحث مصر عن أسواق أخرى للقمح.



ولفت إلى أن الاضطراب سيكون فى مصلحة بعض دول المنطقة ومنها تركيا، باعتبار أن تركيا عضو فى حلف شمال الأطلسي، وبالتالى ستعزز مكانتها، كما أن الاضطراب سيكون في مصلحة إيران وإسرائيل للقيام بخطط معينة مستغلة انشغال العالم، وهما سيكونان أكثر عدوانية في استغلال الأمر.



وأكد أن المشهد لو انتهى بارتفاع مكانة روسيا في المسرح الدولي سيحدث تحولات استراتيجية كبرى في الشرق الأوسط، والعكس صحيح لو انتصرت الولايات المتحدة.

