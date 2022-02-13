عقوبات رادعة.. رفع دعم الأسمدة والتقاوي عن المتعدين على الأراضي الزراعية

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن عام 2021 شهد ذ 23 ألف تعدي على الأراضي الزراعية بما يعادل 1070 فدان وتم إزالة مايزيد عن 13 ألف حالة من هذه التعديات وتبقى 350 فدان تحت التعدي " .



وأكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأن أن استمرار التعدي لم يوقف رغبات الوزارة في إيقاف الظاهرة الخطيرة ولم يشبع رغباتها ما دفع للقرارات الاخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء خاصة ان الاراضي المفقودة تتعلق بأراضي من أجود أنواع الاراضي الزراعية الطينية القديمة التي تكونت على مدار ملايين السنين وتحقق ثلاثة دورات زراعية في العام وفقدان أي متر منها لايمكن التغاضي عنه لأنه يمثل فقدان عنصر مهم لرافد يتعلق بالأمن الغذائي المصري ".



وبين الشناوى، أن حصر هذه التعديات شهد تطوراً كبيراً عبر التطور الرقمي مقارنة بما كان في السابق حيث كان يتم الحصر يدوياً وتابع: " دلوقتي دخل عندنا أدوات رصد جديدة عبر تقنية التغير المكاني وحالياً بنستفيد بهذه التقنية عبر بعض الجهات.



أكمل : " قريباً سيكون لدينا في وزارة الزراعة وحدة للتغيرات المناخية مختصة تعمل بمنتهى الدقة وسترصد أي تعدي خلال الاربعة والعشرين ساعة يومياً ، وأول ما حد يتعدى اللمبة تنور على طول، ونتحرك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.. وستغطي الجمهورية كلها.



وشدد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة على أنه لا تراجع عن تنفيذ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وسيتم رفع دعم الأسمدة والتقاوي عن المتعدين".