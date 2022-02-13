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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقوبات رادعة.. رفع دعم الأسمدة والتقاوي عن المتعدين على الأراضي الزراعية

صدى البلد

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن عام 2021   شهد  ذ 23 ألف تعدي على الأراضي الزراعية بما يعادل 1070   فدان وتم إزالة مايزيد  عن 13   ألف   حالة من هذه التعديات  وتبقى  350 فدان تحت   التعدي " . 


وأكد  في  مداخلة   هاتفية      خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأن  أن استمرار   التعدي لم يوقف رغبات الوزارة   في إيقاف الظاهرة الخطيرة ولم يشبع رغباتها ما دفع للقرارات الاخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء  خاصة ان الاراضي المفقودة تتعلق   بأراضي  من أجود أنواع الاراضي الزراعية الطينية القديمة التي تكونت على مدار   ملايين   السنين  وتحقق ثلاثة دورات زراعية في العام وفقدان أي  متر منها لايمكن التغاضي عنه لأنه يمثل فقدان  عنصر مهم  لرافد يتعلق بالأمن الغذائي المصري   ". 


وبين الشناوى، أن حصر هذه التعديات  شهد تطوراً  كبيراً   عبر   التطور الرقمي   مقارنة بما كان في السابق حيث كان يتم الحصر يدوياً وتابع: " دلوقتي دخل عندنا أدوات رصد  جديدة  عبر تقنية التغير المكاني    وحالياً بنستفيد   بهذه التقنية   عبر بعض الجهات. 


أكمل : " قريباً سيكون   لدينا في وزارة الزراعة   وحدة للتغيرات المناخية    مختصة  تعمل بمنتهى الدقة   وسترصد  أي تعدي  خلال  الاربعة والعشرين ساعة يومياً  ، وأول ما حد يتعدى اللمبة تنور على طول، ونتحرك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.. وستغطي الجمهورية كلها.


وشدد  رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة على أنه لا تراجع عن تنفيذ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وسيتم رفع دعم الأسمدة والتقاوي عن المتعدين". 

وزارة الزراعة الأراضى الزراعية تعدي الأراضي اخبار التوك شو

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