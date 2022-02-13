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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يشهد نهائي كأس العالم للأندية ويتوج فلامنجو البرازيلي بالبطولة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نهائي كأس العالم لكرة السلة للأندية بين فريقي فلامنجو البرازيلي وبورجوس الإسباني،  والتي استضافتها مصر خلال الفترة من (11 - 14) فبراير الجاري، علي صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر المباراة كل من هماني نيونج رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، وانيبال مناف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، وأمادو فال رئيس رابطة دوري  أبطال إفريقيا، الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، المدرب الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر، والذي تم تعيينه قمؤخرا لقيادة الفراعنة، أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي.

أكد وزير  الشباب والرياضة أن تنظيم كأس العالم لاندية السلة شهادة جديده تعكس ثقة الاتحادات الدولية في التنظيم المصري للبطولات الدولية، مشيراً الي ان هذه الثقة جاءت نتيجة البنية الرياضية التي اتسمت بأعلي معايير الجودة والمقاييس الدولية، وهو ما حرصت علية الدولة المصرية خلال تطوير المنشآت الرياضية لتصبح الوجهه الاولي للاتحادات الدولية في تنظيم البطولات الكبري.

أعرب "صبحي" عن سعادته بالمظهر الحضاري الذي ظهرت عليه البطولة، وإشادة رئيس الاتحاد الدولي بالتنظيم المتميز للبطولة بكافة جوانبها، مقذماً الشكر للجنة المنظمة للبطولة علي المجهودات التي بذلت للخروج بهذه الصورة التي تليق باسم ومكانة مصر.

وشهد اليوم الختامي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، إقامة مباراة الزمالك وليكلاند ماجيك الأمريكي، ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع والتي خسرها الفارس الأبيض بنتيجة 78-113.

شارك في البطولة أندية الزمالك من مصر ممثلا عن القارة الأفريقية وسان بابلو بورغوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل أميركا الشمالية، ويشارك الزمالك فى البطولة لأول مرة فى تاريخه، بصفته بطل أفريقيا بالفوز بالكأس الأفريقى بالبطولة التى أقيمت برواندا مايو الماضى.

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