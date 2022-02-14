للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50| صور

أطلقت شركة فيراري الايطالية نخبة لامعة من الاصدارات القوية طول تاريخها الممتد، وتعد صاحبة الحصان الواثب الشهير واحدة من أبرز الشركات في مجال تصنيع السيارت الخارقة ذات الطابع الرياضي، التي تتنوع بين طراز واخر لكنها لم تتخل عن هذا المفهوم.

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

ومن بين الاصدارات الشهيرة للصانع الايطالي المخضرم هي النسخة فيراري F50، التي صنعت عبر 349 نسخة فقط، بينما نجمة هذا الموضوع هي النسخة رقم 298 من اجمالي اصدارات هذا الطراز، ولكن يبدو أن هذه السيارة سوف تخوض رحلة جديدة بعد ان تم عرضها بأحد المزادات العلنية.

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

ووفقًا لدار RM Sotheby للمزادات، سجلت السيارة في مايو من عام 2000 عدد كيلومترات مقطوعة قدرت بـ 20.116 كم، ومع حلول عام 2003 خاصت السيارة مسافة اخرى 29.523 كم، بينما قدر اجمالي الكيلومترات المقطوعة نحو 34.269 كم.

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

أما عن القدرات الفنية للسيارة فيرايري F50 فتستمد قوتها من محرك V12، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 513 حصانا، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.6 ثانية.

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

وتمتلك السيارة فيراري F50 مظهر رياضي أنيق مع مفهوم ثنائي المقاعد، وعجلات رياضية تحمل تصميم النجمة خماسية الاضلاع، مع واجهة امامية مدببة، ومصابيح أمامي مزدوجة، وسبويلر رياضي، وفتحات هوائية جانبية، ومصابيح خلفية ثنائية بشكل دائري، بالاضافة لععد 4 مخارج عادم، ومقاعد رياضية داخل قمرة القيادة.