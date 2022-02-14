عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50| صور

للبيع بمزاد علني
للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

أطلقت شركة فيراري الايطالية نخبة لامعة من الاصدارات القوية طول تاريخها الممتد، وتعد صاحبة الحصان الواثب الشهير واحدة من أبرز الشركات في مجال تصنيع السيارت الخارقة ذات الطابع الرياضي، التي تتنوع بين طراز واخر لكنها لم تتخل عن هذا المفهوم.

txt

لقطات تجسسية جديدة لـ"فيراري 296 GTS" ذات السقف القابل للطي ..فيديو وصور

txt

فيراري تحقق رقما قياسيا جديدا في المبيعات خلال 2021| تفاصيل

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

ومن بين الاصدارات الشهيرة للصانع الايطالي المخضرم هي النسخة فيراري F50، التي صنعت عبر 349 نسخة فقط، بينما نجمة هذا الموضوع هي النسخة رقم 298 من اجمالي اصدارات هذا الطراز، ولكن يبدو أن هذه السيارة سوف تخوض رحلة جديدة بعد ان تم عرضها بأحد المزادات العلنية.

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

ووفقًا لدار RM Sotheby  للمزادات، سجلت السيارة في مايو من عام 2000 عدد كيلومترات مقطوعة قدرت بـ 20.116 كم، ومع حلول عام 2003 خاصت السيارة مسافة اخرى 29.523 كم، بينما قدر اجمالي الكيلومترات المقطوعة نحو 34.269 كم.

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

أما عن القدرات الفنية للسيارة فيرايري F50 فتستمد قوتها من محرك V12، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 513 حصانا، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.6 ثانية.

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50

وتمتلك السيارة فيراري F50 مظهر رياضي أنيق مع مفهوم ثنائي المقاعد، وعجلات رياضية تحمل تصميم النجمة خماسية الاضلاع، مع واجهة امامية مدببة، ومصابيح أمامي مزدوجة، وسبويلر رياضي، وفتحات هوائية جانبية، ومصابيح خلفية ثنائية بشكل دائري، بالاضافة لععد 4 مخارج عادم، ومقاعد رياضية داخل قمرة القيادة.

للبيع بمزاد علني .. نسخة نادرة من فيراري F50
فيراري F50 فيراري F50 نسخة نادرة مزاد علني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

ترشيحاتنا

وسط تهديدات الغزو الروسي.. ارتفاع كبير في أسعار برميل النفط

اكتشاف مثير.. العثور على كوكب جديد عليه حياة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

اليوم.. قيادات مكتب الإرشاد أمام محكمة أمن الدولة في قضية أحداث المنصة

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم الإثنين 14-2-2022

بعد ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 14-2-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ