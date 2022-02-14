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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسرح مرايا يستضيف النجم الكوميدي راسل بيترز.. التفاصيل الكاملة للعرض يوم 18 فبراير

راسل بيترز
راسل بيترز

يستعد مسرح مرايا العلا -الحائز على العديد من الجوائز العالمية- لاستضافة النجم الكوميدي راسل بيترز في 18 فبراير 2022.

العرض الكوميدي :

 حيث يشكل العرض الكوميدي جزءا من مهرجان العلا للفنون الذي يندرج تحت مظلة لحظات العلا. كما أنه من المتوقع أن تنفذ التذاكر سريعا وذلك للشعبية الجارفة للممثل الكوميدي الشهير سواء في الولايات المتحدة أو في المملكة العربية السعودية، ولأنه الحدث الكوميدي الأول من نوعه في روزنامة فعاليات العلا.


 راسل بيترز:


وقد سجل راسل بيترز، الحائز على جوائز إيمي وبيبودي وجمناي، أرقامًا قياسية في الحضور في العديد من المحافل من ضمنها ماديسون سكوير جاردن ودار أوبرا سيدني إضافة إلى "أو2 أرينا" بلندن. كما قد حطم النجم الكوميدي الرقم القياسي لأكبر عدد من التذاكر المباعة لحضور عرض كوميدي فردي في المملكة المتحدة.
 
تجلب شخصية راسل بيترز المميزة الأنظار ويرسم بأسلوبه الطريف البسمة على وجوه محبيه في كافة أنحاء العالم.

كما تم اختياره مؤخرًا من ضمن قائمة أفضل 50 كوميديا في التاريخ من خلال مجلة رولينغ ستون. ويشار إلى أن راسل بيترز قد دخل مجال العروض الكوميدية في سن التاسعة عشرة في مسقط رأسه مدينة تورونتو الكندية، ثم قضى خمسة عشر عامًا في صقل موهبته من خلال النوادي الكوميدية في أرجاء كندا والمملكة المتحدة.


 مسرح مرايا وشهرته :


يشتهر مسرح مرايا بحفلاته الموسيقية والتي استضافت مؤخرًا كوكبة من النجوم العالميين مثل أندريا بوتشيلي وأليشيا كيز ومن المقرر أيضًا أن تستضيف النجم الشهير "سيل" في 17 فبراير. ولكن هذه المرة، من المتوقع أن تملأ ضحكات الحضور المسرح المغطى بالمرايا في وادي عشار بالعلا.


 رحلة راسل بيترز:


جدير بالذكر أن راسل بيترز قد بدأ جولته العالمية آكت يور أيج "Act Your Age" في القاهرة في ديسمبر.

جولته:

واشتملت هذه الجولة أيضا عروضا جلبت الأنظار حيث بيعت جميع تذاكرها في كل من أبو ظبي وعمّان وشيكاغو ونيويورك وهيوستن إضافة للعاصمة الأمريكية واشنطن. كما يمكن أيضًا مشاهدة النجم الكندي في فيلم Clifford The Big Red Dog.

 

راسل بيترز في صباح الخير يا مصر :


أجاب الممثل العالمي راسل بيترز، على سؤال :" شايف ازاي رد فعل الجمهور على العروض التي تقدمها ؟" ، قائلًا :" ده اللي كنت بعمله قبل كده بشكل أكبر .. أنا عمري 51 سنة وأب لطفلين وشفت العالم ودايما بتعامل مع كل شئ كأنه أول مرة ".


وتابع راسل بيترز خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " والمذاع على فضائية " الأولى المصرية " :" وبما اني في مصر ولأول مرة هشوف ردود أفعال جديدة عن اللي شوفتها قبل كده وده شئ رائع اني اكتشف أشياء جديدة عن نفسي وعن ناس تانية ".


وأكمل :" ده ممتع جدًا بالنسبة لي مين ممكن يتوقع رد الفعل على العروض لأني متأكد إن هيكون في حاجات جديدة هتظهر خلال العرض "، متابعًا :" اعتقد الانترنت هو السبب الرئيسي أيضًا في شهرة العروض  .. وكمان  كنت بلف العالم من سنة 1995 ".


يُعتبر الممثل العالمي راسل بيترز، أحد الكوميديين الأشهر في العالم، وتعود أصوله إلى جنوب آسيا ونشأ في كندا، شارك في أفلام متنوعة مثل Breakaway، وSource Code، كما أنه أول فنان كوميدي يحصل على عرض خاص في netflex  في notorious 2013.


من هو راسل بيترز :

راسل بيترز هو ممثل كوميدي وممثل ومنتج كندي. بدأ الأداء في تورنتو عام 1989 وحصل على جائزة الجوزاء في عام 2008. في عام 2013 ، كان في المركز الثالث فوربس' قائمة الممثلين الكوميديين الأعلى أجراً في العالم ، وأصبح أول ممثل كوميدي يحصل على عرض خاص على Netflix. كما حصل على جائزة بيبودي وجائزة إيمي الدولية لأفضل إنتاج فني في البرمجة تطور الهيب هوب (2016). يعيش في لوس أنجلوس.

مسرح مرايا مسرح مرايا العلا راسل بيترز العرض الكوميدي مهرجان العلا للفنون تنفذ التذاكر سريعا

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