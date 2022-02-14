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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توابع رباعية الأهلي فى المونديال.. الرياضية السعودية: رحيل جارديم عن الهلال واختيار البديل

الاهلي والهلال
الاهلي والهلال

مازال صدى وتوابع هزيمة الهلال السعودي أمام النادي الأهلي فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية مدوي لدى إدارة النادي السعودي.

وخسر الهلال السعودي أمام الأهلي المصري بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الهلال أبلغت جارديم المدير الفني للفريق السعودي  بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة السعودية وفقا لمصادرها إلى أن إدارة الهلال حصلت على موافقة الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق.

وأوضح التقرير أن الهلال أنهى بالفعل إجراءات استخراج تأشيرات دخول دياز إلى السعودية.


وكشف التقرير أن الهلال أجرى محادثات أيضا مع كل من الروماني ميريل رادوي والبرتغالي جورجي خيسوس والأرجنتيني أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السابق كخيارات بديلة.

وكان الهلال قد حصل على المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم للأندية وفشل في تحقيق الميدالية الأولى.

أما الأهلي فحقق البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

 

الهلال السعودي النادي الأهلي كأس العالم للاندية جارديم رامون دياز

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