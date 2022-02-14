محمود فتح الله: الفوز على أهلي طرابلس مهم.. وهدفنا التتويج بالكونفدرالية.. فيديو

قال محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، إن الفوز الذي حققه فريقه على أهلي طرابلس الليبي، في بداية مشواره بمرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية، مهم للغاية، رغم صعوبة السيناريو، حيث تحولت النتيجة من خسارة إلى فوز.

وأضاف فتح الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فريقه كان من الممكن أن يفوز بأكثر من هدفين، إلا أنه لم يحالفه التوفيق في ظل إضاعة العديد من الفرص أمام منافس قوي.

وأشار إلى أن هدف بيراميدز واضح وهو التتويج بكأس الكونفدرالية، خاصة وأن الفريق وصل إلى النهائي مرتين متتاليتين، حيث أصبح اسم الفريق معروف على مستوى القارة الإفريقية بالبطولة، مشددًا أن المنافسة على البطولة صعبة للغاية، إلا أن خبرات بيراميدز بالبطولة ستصنع الفارق.

وواصل حديثه، أن المباريات المقبلة، ستشهد عودة عدد من اللاعبين الغائبين عن الفريق في المباريات الماضية، موضحًا أن هناك حسابات في إشراك اللاعبين لتجنب الإجهاد في ظل تلاحم المباريات، خاصة وأن قائمة الفريق مليئة بالنجوم.