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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإشراف على معارض الفن التشكيلي.. ورشة تدريبية بقصور الثقافة

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

في إطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وكلية التربية الفنية جامعة حلوان افتتحت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، ورشة "الإعداد والتنفيذ والإشراف على معارض الفن التشكيلي"، عبر تقنية البث المباشر لخمسة وعشرين مشاركاً من العاملين بمختلف المواقع الثقافية.

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أكدت رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة على الهدف الرئيسي من الورشة الكامن في الارتقاء بمستويات الإبداع لدى المشاركين لتحقيق آليات التنمية الثقافية والفنية الشاملة حتى يتسنى رعاية مواهب الرواد المترددين على المواقع الثقافية وفق منظومة متكاملة.

 

و تهدف الي دعم الفنون والثقافة والإرتقاء بها لإعداد كوادر متخصصة ومتميزة فى مجالات الفنون التشكيلية، بحيث تكون هذه الكوادر قادرة على تحقيق آكبر المعارض الفنية القائمة على المعرفة والخبرة الفنية وابتكار وتبني طرق حديثة لرفع المستوى المهاري لإنشاء جيل متميز ثقافياً وفنياً قادر على تنمية مجتمعه ورفعة شأنه.  


أعقب ذلك أولى محاضرات الورشة التى ألقاها الأستاذ الدكتور نبيل عبد السلام جمعة أستاذ النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، تناول فيها الغرض من إعداد معارض الفنون التشكيلية وأنواعها والهدف منها، وأهميتها وهو ما يتم من خلال إعداد الفكرة التي تتناسب مع طبيعة المكان وتحقق الغرض المنشود منه.

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