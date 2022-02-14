ياسر الشنواني : دوافع منتخب مصر تقربه من التأهل إلى كأس العالم

قال ياسر الشنواني، لاعب المصري البورسعيدي السابق، إن بداية منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، لم تكن موفقة، مما دفع الكثير للهجوم على اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن المستوى ارتفع من مباراة إلى أخرى، بعد تخطي أزمة الخسارة من نيجيريا في بداية المشوار.

وأضاف الشنواني، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه سعيد بالروح التي ظهر عليها المنتخب الوطني بالكامل جهاز فني ولاعبين، مما أدى للتأهل إلى نهائي البطولة، على الرغم من الخسارة أمام السنغال.

وواصل الشنواني، أنه متفائل للغاية، بالمنتخب الوطني في عبور عقبة السنغال، في مباراتي التأهل إلى كأس العالم، خاصة وأن اللاعبين لديهم دوافع قوية، بعد خسارة البطولة، التي يعتبرها صفحة وانطوت.