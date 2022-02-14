صحفي سعودي يعلن إقالة جارديم من تدريب الهلال: الخسارة أمام الأهلي كانت صادمة.. فيديو

قال أحمد الشمراني الصحفي الرياضي السعودي، إن الهلال السعودي، قرر رسميًا إقالة البرتغالي ليونارد جارديم، وتعيين رامون دياز، مديرًا فنيًا بدلًا منه، موضحًا إن إقالته جاءت بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي، بكأس العالم للأندية.

وأضاف الشمراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن خسارة الهلال أمام الأهلي، كانت صادمة للكثير من جماهير زعيم آسيا، خاصة وأن أشد المتفائلين بفوز الأحمر لم يكن يتوقع هذه النتيجة.

وأشار إلى أن الأهلي احترم منافسه، لذلك فاز بأريحية كبيرة برباعية نظيفة، وكان بإمكانه أن يضاعف النتيجة، موضحًا أن الهلال يمتلك أفضل اللاعبين على مستوى السعودية وآسيا بشكل عام، إلا أن جارديم منذ توليه المهمة، لم يُقدم مستوى مميز مع الفريق.

وأوضح الصحفي السعودي، أن الأهلي استحق الفوز على الهلال أداءً ونتيجة، مضيفًا «رغم أننا ننتمي للسعودية وكنا نتمنى فوز الهلال لكن الأهلي استحق ولنا في مصر هوى وهوانا هو الأهلي».

وشدد أن عودة رامون دياز لتدريب الهلال، لمعرفته الكبيرة بالفريق وخبراته، خاصة وأن الفريق ينافس على أكثر من بطولة، الأمر الذي يلزم إعادة مُدرب يعرف الفريق جيدًا.