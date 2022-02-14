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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بترو أتلتيكو: كنا ندرك صعوبة مباراة الزمالك.. دخول شيكابالا وأوباما أعاد المنافس للمباراة

بترو أتلتيكو الأنجولي
بترو أتلتيكو الأنجولي

أكد ألكسندر سانتوس المدير الفني لنادي بترو أتلتيكو الأنجولي، أن فريقه كان يدرك صعوبة مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن مشاركة الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما كان له تأثير كبير في عودة الفريق الأبيض في النتيجة.

وتعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو، بهدفين لمثلهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سانتوس في تصريحات لقناة "المحور": "كنا ندرك صعوبة مباراة الزمالك وكان تحدياً كبيراً لنا، والخروج أمامهم بنتيجة إيجابية شيء جيد، وفخور بفريقي الذي قدم مباراة كبيرة أمامهم".

وأضاف: "اعتمدنا على اللعب على الهجمة المرتدة أمام الزمالك بعد معرفة طريقة لعبهم، ولكننا لم نستطع الصمود أمام قوتهم الهجومية، بسبب وجود العديد من النجوم في الفريق في خط الهجوم".

وتابع: "دخول شيكابالا وأوباما في الشوط الثاني كان له تأثير كبير في عودة الزمالك للمباراة، ولديهما قدرات فنية كبيرة".

واختتم: "كنا الأخطر مع كل كرة نصل بها إلى مرمى الزمالك وكنا قريبين من تحقيق الـ3 نقاط، ولكنهم تعادلوا في أخر لحظات المباراة".

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