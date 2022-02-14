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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 4 مدنيين إثر قصف حوثي على حيران

اليمن
اليمن

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة 4 مدنيين إثر سقوط صاروخ حوثي بمديرية حيران اليمنية.

فيما أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بتنفيذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لضربات جوية شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

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وقال التحالف العربي: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".

وأضاف: "دمرنا منظومة اتصالات تستخدم  لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمُسيرات، والهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي".

وكشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن استخدام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

وقال التحالف العربي إنه استجابة للتهديد سندمر موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير، مضيفا أن: "نطلب من المدنيين الموجودين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلائها فوراً".

التحالف العربي لدعم الشرعية ميليشيا الحوثى منظومة اتصالات تقنية المعلومات ايران

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