محمد عبد الجليل : الأهلي تورط مع موسيماني.. ومدافع المنتخب امتداد لـ وائل جمعة

تحدث محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق، عن تواجد بيتسو موسيماني داخل أروقة القلعة الحمراء، مؤكدًا أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم محمد عبد المنعم سيكون امتدادًا لوائل جمعة.

وقال عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامج "ريمونتادا": "الكل يرتكب أخطاء ولكن موسيماني له العديد من الإيجابيات".

وأضاف: "الأهلي تورط مع موسيماني لكونه سيفرض شروطه في تجديد تعاقده، خاصة بعد النجاحات التي يحققها، دائمًا موسيماني يرمي كلمة الخليج ويستعين بها، رغم إننا في مصر ندفع أموالًا كثيرة مثل الخليج".

واستكمل: "تجديد تعاقد موسيماني سيجعل الأمور هادئة في الأهلي، ولكن يجب أن يعمل تحت إدارة ونظام النادي".

واستطرد: "محمد عبد المنعم صنع الفارق مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وسيمثل حلًا دفاعيًا مميزًا للأهلي وسيكون من الأعمدة الأساسية في الفريق، خاصة بعدما ينضج وشخصيته تصبح أفضل".

واختتم: "عبد المنعم سيكون امتدادًا لـ وائل جمعة وهاني رمزي، لديه الخبرة ليصبح مدافع جيد".